Хаби Алонсо отреагировал на слухи о том, что он может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Ливерпуля».

26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды в конце сезона.

Журналист Николо Скира сообщил, что Алонсо — основной кандидат на замену 56-летнего немца в «Ливерпуле».

«Слухи — это нормально, но я сосредоточен на «Байере». Сейчас я очень доволен своими игроками в Леверкузене. Конечно, это [уход Клоппа] — большой сюрприз. Я испытываю огромное уважение и восхищение тем, что сделал Юрген в «Ливерпуле».

Могу ли я исключить вероятность, что возглавлю «Ливерпуль» в следующем сезоне? Честно… У меня нет прямого ответа (смеется). Я счастлив здесь сейчас, это точно, и думаю только о «Байере», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо.

Алонсо в ходе карьеры футболиста выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В сезоне-2004/05 он выиграл с командой Лигу чемпионов. Испанец возглавляет «Байер» с 2022 года.