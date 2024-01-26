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Сегодня, 16:25

Хаби Алонсо отреагировал на слухи о том, что он может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото AFP

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Ливерпуля».

26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из команды в конце сезона.

Журналист Николо Скира сообщил, что Алонсо — основной кандидат на замену 56-летнего немца в «Ливерпуле».

«Слухи — это нормально, но я сосредоточен на «Байере». Сейчас я очень доволен своими игроками в Леверкузене. Конечно, это [уход Клоппа] — большой сюрприз. Я испытываю огромное уважение и восхищение тем, что сделал Юрген в «Ливерпуле».

Могу ли я исключить вероятность, что возглавлю «Ливерпуль» в следующем сезоне? Честно… У меня нет прямого ответа (смеется). Я счастлив здесь сейчас, это точно, и думаю только о «Байере», — цитирует Алонсо журналист Фабрицио Романо.

Алонсо в ходе карьеры футболиста выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год. В сезоне-2004/05 он выиграл с командой Лигу чемпионов. Испанец возглавляет «Байер» с 2022 года.

Футбол
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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38 тур
30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 17 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 17 1 6
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