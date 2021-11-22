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Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского языка и нежелания жены переезжать в Англию

10:19
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Сuatro.

По информации источника, 49-летний француз отклонил предложение манкунианцев из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его супруги переезжать в Англию.

Отмечается, что в будущем Зидан хотел бы стать главным тренером «ПСЖ» либо сборной Франции.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.cuatro.com/deportes/futbol/futbol-internacional/manchester-united-quiere-zidane-cristiano-ronaldo-prefiere-luis-enrique-be5ma_18_3238471613.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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