Зидан отказался возглавить «МЮ» из-за незнания английского языка и нежелания жены переезжать в Англию

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Сuatro.

По информации источника, 49-летний француз отклонил предложение манкунианцев из-за плохого знания английского языка, а также из-за нежелания его супруги переезжать в Англию.

Отмечается, что в будущем Зидан хотел бы стать главным тренером «ПСЖ» либо сборной Франции.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября.