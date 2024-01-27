Тен Хаг подтвердил, что вратарь Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче с «Ньюпортом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что вратарь Алтай Байындыр дебютирует за команду в матче Кубка Англии с «Ньюпортом».

«Он будет в воротах. Он ждет своего шанса. Алтай играл в крупном клубе в Турции под сильным давлением. Он знает, как с ним справиться, и мы в нем уверены. Так что мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

25-летний голкипер стал игроком «МЮ» 1 сентября 2023 года. В этом сезоне он пока не сыграл ни одного матча за команду тен Хага.

В воскресенье, 28 января, «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюпортом» в матче 1/16 Кубка Англии. Начало — в 19.30 по московскому времени.