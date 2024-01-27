Гвардиола: «Клоппа будет не хватать, лично я буду скучать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отрегировал на информацию о том, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

«Я был немного шокирован, он абсолютно невероятный тренер. Не знаю его близко, но он также невероятный человек. Его будет не хватать, лично я буду скучать. Желаю ему всего наилучшего. Он не признает этого, но он вернется. Все тренеры чувствуют усталость, когда проработаешь много лет в одном клубе, я полностью его понимаю. Я чувствовал это в «Барселоне», — цитирует BBC Гвардиолу.

В пятницу, 26 января, Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену немцу.