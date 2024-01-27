Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о решении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть свой пост после окончания сезона-2023/24.

26 января немецкий тренер объявил об уходе из «Ливерпуля» летом этого года.

«Юрген Клопп — невероятный тренер. Такой специалист необходим любому большому именитому клубу, чтобы достичь успеха. Он сияющий словно луна, но мой волшебник в мире тренеров — Хосеп Гвардиола. Просто космос! Если судьба распорядится и я стану тренером вратарей, то обязательно постараюсь побывать на стажировке в команде Гвардиолы», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

56-летний Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

53-летний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА и Globe Soccer Awards.