«Фулхэм» на своем поле в Лондоне сыграет с «Челси» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу 2 октября, в понедельник.

Встреча пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж», начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в матч-центре сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Фулхэм» — «Челси» можно в социальной сети «ВКонтакте».

Коллектив тренера Маурисио Почеттино располагается на 15-й строчке с пятью очками в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» специалиста Марку Силвы занимает 12-е место с 8 баллами.

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