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Сегодня, 20:00

«Фулхэм» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Видеотрансляция матча АПЛ «Фулхэм» — «Челси» начнется в 22.00 мск 2 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

«Фулхэм» на своем поле в Лондоне сыграет с «Челси» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу 2 октября, в понедельник.

Встреча пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж», начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния АПЛ будут доступны в матч-центре сайта «СЭ». Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Фулхэм» — «Челси» можно в социальной сети «ВКонтакте».

Коллектив тренера Маурисио Почеттино располагается на 15-й строчке с пятью очками в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» специалиста Марку Силвы занимает 12-е место с 8 баллами.

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Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
12
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
13
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
14
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
15
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 6 1 1 4 5-12 4
18
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
19
 Бернли 6 0 1 5 4-15 1
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 0 : 4
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 1 : 2
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 1
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 2 : 0
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 2 : 1
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 1
1.10 16:00
Нот. Форест – Брентфорд
 1 : 1
2.10 22:00
Фулхэм – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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