Тен Хаг подчеркнул важность квалификации «МЮ» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил важность квалификации команды в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона чемпионата Англии.

«Играть в Лиге чемпионов — это очень важно, нам даже не нужно это обсуждать. У клуба будет больше финансовых возможностей, если он попадет в Лигу чемпионов. В этом и заключается наша цель», — цитирует тен Хага Daily Mail.

Если команда попадет по итогам сезона в Лигу чемпионов, она получит выплату в размере 116 миллионов евро.

После 23 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает шестое место, отставая от четвертой строчки, на которой располагается «Тоттенхэм», на девять очков.