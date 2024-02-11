Почеттино напомнил болельщикам «Челси» о травмированных игроках команды

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призвал критиков трезво оценивать сложившуюся ситуацию в клубе. Он напомнил, что в команде много травмированных.

«Сложно показывать хорошие результаты, когда твои лучшие игроки залечивают травмы. Нас судят по результатам, хотя не учитывают при этом все обстоятельства. Люди нас критикуют за поражения, но никогда не задают себе вопрос: а почему так произошло?» — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Из-за травм «Челси» в полной мере не могут помочь Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку и Ромео Лавия.

Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 23 матчах.