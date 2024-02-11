«Вест Хэм» встретится с «Арсеналом» в 24-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 февраля. Игра состоится на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало — в 17:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вест Хэм» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции АПЛ в России нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Арсенала» 49 баллов, команда находится на третьем месте, уступая лидирующему «Ливерпулю» 5 очков. «Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «Арсенала» 49 баллов, команда находится на третьем месте, уступая лидирующему «Ливерпулю» 5 очков.

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