Тен Хаг оценил дебют нападающего Вегхорста за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил дебют нападающего Вута Вегхорста в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Думаю, он неплохо справился. Ему нужно привыкнуть к нашей игре. Он не знает нашего стиля игры. У него был только небольшой разговор и тренировка, без игры», — цитирует BBC тен Хага.

«МЮ» арендовал 30-летнего голландца у «Бернли». О переходе было объявлено 13 января.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.