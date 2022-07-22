Тен Хаг: «Игроки атаки «МЮ» очень хорошо взаимодействуют друг с другом, мне как тренеру повезло»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мнением об игре команды в атаке.

«На данный момент Фред играет роль связующего звена между защитой и нападением. Он играет довольно хорошо, я доволен им и думаю, что он может быть еще лучше. Он заряжает энергией и настроением. Игроки атаки очень хорошо взаимодействуют друг с другом, и я думаю, что мне как тренеру повезло. У нас есть оружие. Мы должны улучшать его каждый день и развиваться», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» в рамках турне по Австралии провел три матча, одержав три победы и забив 11 голов. В том числе «МЮ» победил «Ливерпуль» со счетом 4:0.

Отметим, предсезонный сбор пропускает форвард Криштиану Роналду.