Агент Роналду настаивает на переходе нападающего в «Атлетико»

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры, сообщает GFFN.

По информации источника, 37-летний португалец перейдет в «Атлетико» или останется в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что мадридский клуб заинтересован в нападающем и удовлетворяет его требованиям.

При этом вариант, при котором Роналду останется в манкунианском клубе, маловероятен. На переходе настаивает агент Жорже Мендеш.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.