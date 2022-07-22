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Сегодня, 09:10

Агент Роналду настаивает на переходе нападающего в «Атлетико»

Карен Саркисян
Корреспондент
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У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду осталось два варианта продолжения карьеры, сообщает GFFN.

По информации источника, 37-летний португалец перейдет в «Атлетико» или останется в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что мадридский клуб заинтересован в нападающем и удовлетворяет его требованиям.

При этом вариант, при котором Роналду останется в манкунианском клубе, маловероятен. На переходе настаивает агент Жорже Мендеш.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/cristiano-ronaldo-turns-down-lucrative-saudi-arabia-move/
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