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Сегодня, 08:21

Защитник «Брайтона» Кукурелья настаивает на переходе в «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья настаивает на переходе в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний испанец недоволен тем, что «Брайтон» запрашивает высокую трансферную цену.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за защитника 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1550208944886480897
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