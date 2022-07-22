Защитник «Брайтона» Кукурелья настаивает на переходе в «Манчестер Сити»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья настаивает на переходе в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний испанец недоволен тем, что «Брайтон» запрашивает высокую трансферную цену.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за защитника 50 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Кукурелья забил один мяч и отдал две результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.