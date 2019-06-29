Сульшер считает, что Ван-Биссака станет одним из лучших защитников в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рад, что его команде удалось подписать контракт с защитником Аароном Ван-Биссакой, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

В субботу, 29 июня, "МЮ" объявил о подписании пятилетнего контракта с 21-летним английским футболистом.

– Аарон – будет одним из лучших защитников в АПЛ. Он обладает талантом и нужным менталитетом, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед". Этот защитник подходит именно к тому типу игроков, которых мы стремимся пригласить в команду. Аарон – молодой, голодный игрок, который хочет учиться, и это важно в его возрасте. Я рад, что он подписал контракт с "МЮ", и мы с нетерпением ждем его развития, – приводит слова Сульшера пресс-служба "МЮ".

Аарон Ван-Биссака стал игроком "Манчестер Юнайтед"