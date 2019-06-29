Аарон Ван-Биссака стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Защитник Аарон Ван-Биссака перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Контракт с 21-летним англичанином подписан по схеме "5+1".

По информации СМИ, "МЮ" заплатил "Кристал Пэлас" за футболиста 45 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов – в качестве бонусов.

– Невероятное чувство! Большая честь стать игроком "Манчестер Юнайтед". Не могу дождаться того момента, когда сыграю первый матч за "МЮ". У меня будет небольшой перерыв после молодежного чемпионата Европы, но я с нетерпением жду тренировок, а также встречу с главным тренером и моими новыми товарищами по команде в предсезонном туре, – приводит слова Ван-Биссаки пресс-служба "МЮ".

В сезоне 2018/19 Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" ​35 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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