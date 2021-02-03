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Сульшер считает, что разгромная победа над «Саутгемптоном» добавит «МЮ» уверенности

03:41

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Саутгемптоном» (9:0) отметил, что раннее удаление могло сыграть с его командой злую шутку.

— Мы видели много примеров, когда после удаления команда закрывалась и получалась на выходе ничья, — цитирует BBC Сульшера. - Мы ждали, пока игроки продемонстрируют волшебство, и это был вечер, когда они насладились этим. Получаешь много уверенности от такой игры, забивать голы всегда полезно для команды.

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