«Борнмут» уволил главного тренера Тиндалла

В среду 3 февраля «Борнмут» на официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера команды Джейсона Тиндалла.

Как сообщает пресс-служба «вишенек», данное решение было принято после анализа результатов команды в чемпионшипе. На данный момент неизвестно, кто возглавит команду на остаток сезона.

43-летний Тиндалл работал с командой с 2012 года в качестве ассистента, а с августа 2020 года стал главным тренером.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Борнмут» занимает шестое место с 42 очками, отставая от лидера «Норвича» на 13 очков.