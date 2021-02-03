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«Борнмут» уволил главного тренера Тиндалла

11:12
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В среду 3 февраля «Борнмут» на официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера команды Джейсона Тиндалла.

Как сообщает пресс-служба «вишенек», данное решение было принято после анализа результатов команды в чемпионшипе. На данный момент неизвестно, кто возглавит команду на остаток сезона.

43-летний Тиндалл работал с командой с 2012 года в качестве ассистента, а с августа 2020 года стал главным тренером.

В нынешнем сезоне чемпионшипа «Борнмут» занимает шестое место с 42 очками, отставая от лидера «Норвича» на 13 очков.

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