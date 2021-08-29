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Сульшер: «Роналду перешел в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке»

23:06
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду.

«Он подписал с нами контракт не для того, чтобы сидеть на лавке. Роналду сделает «МЮ» лучше.

Криштиану изменился как игрок. Раньше он играл справа, слева. По моему мнению, теперь он центрфорвард, но будут матчи, где мы сыграем в два или три нападающих. Я хочу, чтобы Роналду был в штрафной и забивал голы.

Теперь Роналду куда опытнее, чем в те времена, когда он играл за «МЮ» в прошлый раз. Он изменился и построил невероятную карьеру. Уверен, ему нравятся разговоры о том, что он слишком старый. Говорите о нем, и он покажет, на что способен», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 годы. В минувшем сезоне португалец 29 забитыми мячами и двумя результативными передачами в 33 матчах серии А за «Ювентус».

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Иван Шитик все материалы автора

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