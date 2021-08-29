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Главный тренер «Норвича» назвал сильные стороны Норманна

22:18
Матиас Норманн. Фото ФК "Норвич".
Матиас Норманн. Фото ФК &quot;Норвич&quot;.
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Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке назвал сильные стороны новичка команды Матиаса Норманна. Английский клуб арендовал норвежца у «Ростова» с опцией выкупа.

«Мы очень рады, что Матиас перешел в нашу команду. Мы работали над этим трансфером несколько недель.

Непросто заполучить игрока, которым интересуются сразу несколько клубов. Считаю, что у него большой потенциал. Он может закрыть несколько позиций в центре поля.

Чаще его использовали на позиции опорного полузащитника. Но у него очень хороший пас и он хорош ведет игру. Также отмечу его технику. К тому же, несмотря на не самые большие габариты, он хорошо ведет борьбу.

Считаю, что он отлично впишется в команду», — цитирует тренера сайт «канареек».

Норманн в текущем розыгрыше чемпионата России провел четыре матча и заработал одно предупреждение.

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Иван Шитик все материалы автора

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