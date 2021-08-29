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«Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру Рондона

23:24
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Нападающий «Далянь Профешнл» Саломон Рондон может вернуться в АПЛ. «Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру игрока, сообщает Marca.

Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хорошо знает возможности нападающего, так как работал с ним в «Далянь» и «Ньюкасле».

Ранее сообщалось, что венесуэлец может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба.

31-летний Рондон покинул ЦСКА в мае этого года. За армейцев он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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