«Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру Рондона

Нападающий «Далянь Профешнл» Саломон Рондон может вернуться в АПЛ. «Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру игрока, сообщает Marca.

Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хорошо знает возможности нападающего, так как работал с ним в «Далянь» и «Ньюкасле».

Ранее сообщалось, что венесуэлец может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба.

31-летний Рондон покинул ЦСКА в мае этого года. За армейцев он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола.