«Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру Рондона
23:24
Нападающий «Далянь Профешнл» Саломон Рондон может вернуться в АПЛ. «Эвертон» готов рассмотреть кандидатуру игрока, сообщает Marca.
Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хорошо знает возможности нападающего, так как работал с ним в «Далянь» и «Ньюкасле».
Ранее сообщалось, что венесуэлец может расторгнуть контракт с «Далянь Про» из-за финансовых проблем клуба.
31-летний Рондон покинул ЦСКА в мае этого года. За армейцев он провел 13 матчей, в которых забил 4 гола.
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