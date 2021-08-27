Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер: «Роналду — легенда «МЮ». Если он куда-то собирается, то знает, как нас найти»

16:25
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о возможном возвращении в команду форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду — легенда этого клуба. Я играл вместе с ним. Вероятно, он величайший футболист всех времен наряду с Месси. Я не предполагал, что он покинет «Ювентус». У нас с ним хорошие отношения. Он знает, что мы к нему чувствуем. Так что если он куда-то собирается, то знает, как нас найти», — цитирует Сульшера BBC.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Контракт португальца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Урал» — «Ростов»: онлайн трансляция матча РПЛ
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд