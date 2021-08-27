Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о возможном возвращении в команду форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду — легенда этого клуба. Я играл вместе с ним. Вероятно, он величайший футболист всех времен наряду с Месси. Я не предполагал, что он покинет «Ювентус». У нас с ним хорошие отношения. Он знает, что мы к нему чувствуем. Так что если он куда-то собирается, то знает, как нас найти», — цитирует Сульшера BBC.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. Контракт португальца с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.