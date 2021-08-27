Орье может продолжить карьеру в «Лилле»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти во французский «Лилль». Действующий чемпион Франции предпримет попытку по приобретению 28-летнего ивуарийского игрока, сообщает RMC.

В сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришел в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «ПСЖ».