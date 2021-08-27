«Манчестер Сити» отказался от трансфера Роналду. «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры

«Манчестер Сити» принял решение выйти из переговоров по трансферу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. «Горожане» не станут покупать 36-летнего португальца, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

При этом «Манчестер Юнайтед» продолжает обсуждать возможную сделку и теперь является основным претендентом на игрока, добавляет журналист Саймон Стоун.

Ранее сообщалось, что Роналду уже предварительно договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити». Но переговоры английского и итальянского клубов еще не завершены.

В среду Роналду досрочно покинул тренировку «Ювентуса» на фоне слухов об его уходе.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Реала». Сумма трансфера с учетом всех бонусов и комиссионных составила 117 миллионов евро. До «Реала» он с 2003 по 2009 год выступал за «Манчестер Юнайтед».