Сульшер доволен игрой Марсьяля в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер доволен игрой нападающего Антони Марсьяля в последних матчах «красных дьяволов».

«Антони отлично выступает в последнее время, отдает передачи и забивает голы. Он начинает набирать форму, в матче с «Лидсом» он это показал. Его статистика, расстояние, которое он пробежал в матче становятся нормой. Это то, что я хочу от него видеть», — приводит Manchester Evening News слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Марсьяль провел 14 матчей за «МЮ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач.