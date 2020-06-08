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Судьи АПЛ в течение недели пройдут тестирование на коронавирус

03:45

На этой неделе судьи, работающие на матчах английской премьер-лиги (АПЛ), впервые пройдут тестирование на коронавирус, сообщает Daily Mail. Это будет одним из последних требований для возобновления сезона. Те, у кого результаты положительные, будут отстранены от работы до конца сезона.

По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 июня, в мире коронавирус подтвержден у 7 063 891 человек. Умерших — 404 575, выздоровевших — 3 450 985.

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

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