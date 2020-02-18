Суд закрыл дело Ники Батта. Экс-хавбек «МЮ» обвинялся в избиении жены

Суд закрыл дело в отношении тренера «Манчестер Юнайтед» Ники Батта, сообщает Daily Mail. В апреле прошлого года 45-летний Батт был обвинен в избиении бывшей жены Шелли Барлоу. На следующей неделе, но дело было прекращено, поскольку Служба уголовного преследования не предоставила никаких доказательств.

Ники Батт — воспитанник «Манчестер Юнайтед», один из представителей «класса 92», группы успешных выпускников клуба. Он защищал цвета родной команды с 1992 по 2004 год, впоследствии выступал за «Ньюкасл» и «Бирмингем». За сборную Англии отыграл 39 встреч, приняв участие в ЧМ-2002 и Евро-2004.

С 2012 года Батт работает в штабе «Манчестер Юнайтед», летом 2019 года стал одним из помощников главного тренера Уле Гуннара Сульшера в должности специалиста по развитию.