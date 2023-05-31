Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Ангелос Постекоглу, возглавляющий «Селтик», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 57-летний специалист является основным кандидатом на эту должность. Кроме австралийца, руководство клуба рассматривает Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Марку Силву («Фулхэм»).

Сейчас лондонской командой руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Райан Мейсон.

«Тоттенхэм» по итогам-2022/23 занял восьмое место в АПЛ, набрав 60 очков. Клуб не сыграет в еврокубках впервые с сезона-2009/10.