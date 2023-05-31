Галлас считает, что «Арсенал» не станет чемпионом Англии в следующем сезоне

Бывший игрок «Арсенала» Вильям Галлас поделился мнением о шансах клуба выиграть титул АПЛ в следующем сезоне.

«Может ли «Арсенал» выиграть АПЛ в следующем сезоне? Нет, я так не думаю. Я думаю, что этот сезон был их лучшим шансом выиграть. Они были так близки, но, на мой взгляд, они совершили слишком много ошибок. Слишком много. Может быть, нет по-настоящему опытных игроков. Знаете, я думаю, что против «Ливерпуля», когда они сыграли вничью на «Анфилде», «Вест Хэма», когда они сыграли вничью там, «Саутгемптона» дома, им нужны были лидеры на поле, а у них в тот момент их не было», — приводит слова Галласа Sky Sports.

«Арсенал» завершил сезон-2022/23 на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Клуб из Лондона набрал 84 очка за 38 туров. Чемпионом турнира стал «Манчестер Сити».