Далот продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Диогу Далотом.

Новое соглашение 24-летнего португальца с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Далот выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Далот провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.