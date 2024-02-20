Стали известны условия аренды вингера «Арсенала» Маркиньоса в «Флуминенсе»

Стали известны условия арендного соглашения вингера «Арсенала» Маркиньоса в «Флуминенсе».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, бразильский клуб сможет выкупить игрока со скидкой в 50 процентов от суммы выкупа, если решится сделать это летом 2024-го. Таким образом, «Арсенал» получит 50 процентов от последующей продажи 20-летнего бразильца.

Этот сезон Маркиньос начинал в «Нанте» на правах аренды. Он сыграл в 7 матчах чемпионата Франции и сделал 1 голевую передачу.

Действующий контракт бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.