Названы кандидаты на награду лучшему игроку сезона в АПЛ

Стали известны кандидаты на награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге, информирует сайт турнира.

В список вошли полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек и хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш.

Также на награду претендуют Кевин де Брейне и Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Соучек в 38 матчах забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. У Грилиша 26 матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал 10 передач.

Кейн стал лучшим бомбардиром лиги в прошедшем сезоне (23 гола и 14 передач).