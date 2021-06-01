Названы кандидаты на награду лучшему игроку сезона в АПЛ
13:46
Стали известны кандидаты на награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге, информирует сайт турнира.
В список вошли полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек и хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш.
Также на награду претендуют Кевин де Брейне и Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Соучек в 38 матчах забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. У Грилиша 26 матчей, в которых он забил шесть мячей и сделал 10 передач.
Кейн стал лучшим бомбардиром лиги в прошедшем сезоне (23 гола и 14 передач).
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