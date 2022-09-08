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Сегодня, 08:49

Стали известны детали отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Томас Тухель.
Фото AFP

Выяснились детали отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси», информирует The Sun.

По данным издания, утром специалист прибыл на базу, чтобы провести тренировку. Но руководство в этот момент сообщило ему об увольнении. Тухель просил дать ему больше времени, чтобы исправить ситуацию, однако руководство сказало, что времени на это не осталось.

Немец был удивлен неожиданной отставкой, собрал вещи, попрощался с персоналом и покинул комплекс. Увольнение произошло вчера, 7 сентября.

После шести туров чемпионата Англии «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Томас Тухель. «Челси» уволил Тухеля. Команда провалила начало сезона, но все равно это нелогичное решение
ФК Челси
Томас Тухель
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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
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Борнмут – Брайтон
 - : -
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Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

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Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

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