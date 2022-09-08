Стали известны детали отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси»

Выяснились детали отставки Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси», информирует The Sun.

По данным издания, утром специалист прибыл на базу, чтобы провести тренировку. Но руководство в этот момент сообщило ему об увольнении. Тухель просил дать ему больше времени, чтобы исправить ситуацию, однако руководство сказало, что времени на это не осталось.

Немец был удивлен неожиданной отставкой, собрал вещи, попрощался с персоналом и покинул комплекс. Увольнение произошло вчера, 7 сентября.

После шести туров чемпионата Англии «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.