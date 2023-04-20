Стал известен фаворит на пост главного тренера «Челси»

Стало известно, кто претендует на пост главного тренера «Челси», сообщает The Guardian. Сообщалось, что Юлиан Нагельсманн лидирует в гонке на пост.

По данным источника, немец произвел положительное впечатление на представителей руководства «Челси» во время недавних переговоров.

На данный момент «Челси» временно тренирует Фрэнк Лэмпард. Он принял команду после отставки Грэма Поттера.