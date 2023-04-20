«Бавария» согласовала с «Челси» уход Энтони Барри, который войдет в тренерский штаб Тухеля

Тренер «Челси» Энтони Барри перейдет на работу в «Баварию», сообщает The Times.

По информации источника, мюнхенцы согласовали с лондонцами переход 36-летнего специалиста. Ранее Томас Тухель после назначения в «Баварию» публично объявил о желании пригласить в штаб Барри, с которым он работал в «Челси».

Барри работает в «Челси» с 2020 года. Кроме того, он входил в тренерский штаб «Уигана», сборной Ирландии и сборной Бельгии.