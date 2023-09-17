Сон Хын Мин рассказал, что рад голу Ришарлисона больше, чем своим

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился эмоциями от гола одноклубника Ришарлисона в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в 5-м туре АПЛ.

«Видеть, как забивает Ришарлисон, было лучше, чем видеть, как забиваю я! У него были трудности с прошлой недели, и я думал о том, как я мог бы ему помочь. К сожалению, он винил себя из-за невезения и других причин», — приводит слова корейца Фабрицио Романо.

Ранее Ришарлисон признался, что планирует обратиться к психологу. Гол в ворота «Шеффилда» стал для 26-летнего бразильца первым в АПЛ с апреля этого года. Всего на его счету 5 мячей в 41 матче за «Тоттенхэм». Он играет за лондонцев с 2022 года.