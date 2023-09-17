«Манчестер Сити» отложил переговоры по новому контракту Де Брейне до его восстановления после травмы
«Манчестер Сити» отложил переговоры о новом контракте для полузащитника Кевина де Брейне, сообщает Daily Star.
По информации источника, переговоры отложены до момента, когда 32-летний бельгиец вернется на поле после травмы подколенного сухожилия. Сообщалось, что он пропустит несколько месяцев. Действующий контракт де Брейне истекает летом 2025 года.
В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «горожан», отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
11
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
15
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|3 : 1
|16.09
|17:00
|
Фулхэм – Лутон Таун
|1 : 0
|16.09
|17:00
|
МЮ – Брайтон
|1 : 3
|16.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|16.09
|17:00
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|16.09
|19:30
|
Ньюкасл – Брентфорд
|1 : 0
|17.09
|16:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|17.09
|18:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|18.09
|21:45
|
Нот. Форест – Бернли
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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