«Манчестер Сити» отложил переговоры по новому контракту Де Брейне до его восстановления после травмы

«Манчестер Сити» отложил переговоры о новом контракте для полузащитника Кевина де Брейне, сообщает Daily Star.

По информации источника, переговоры отложены до момента, когда 32-летний бельгиец вернется на поле после травмы подколенного сухожилия. Сообщалось, что он пропустит несколько месяцев. Действующий контракт де Брейне истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «горожан», отличившись одной голевой передачей. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.