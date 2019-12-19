СМИ: «Арсенал» до сих пор не согласовал компенсацию за Артету

«Арсенал» до сих пор не обращался к «Манчестер Сити» насчет перехода Микеля Артеты с должности ассистента «горожан» на должность главного тренера «канониров», утверждает BBC.

— Для нас стало сюрпризом услышать о планах «Арсенала» по представлению своего нового главного тренера в пятницу с учетом того, что между клубами не было контакта для обсуждения этого вопроса, — сообщил BBC источник из «Сити».

Ранее английские СМИ сообщали что контракт 37-летнего испанца с «Арсеналом» будет рассчитан до 2023 года. Артета работает в тренерском штабе Хосепа Гвардьолы в «Ман Сити» с 2016 года.