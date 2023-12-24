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Скауты «МЮ» оценивали Антони в 29 миллионов евро незадолго до трансфера в 100 миллионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антони.
Фото Global Look Press

Стали известны подробности перехода полузащитника Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, скауты манкунианцев оценивали бразильца в сумму порядка 29 миллионов евро, когда команду возглавлял Уле Гуннар Сульшер.

Однако в конце лета 2022 года, когда «МЮ» уже тренировал Эрик тен Хаг, клуб заплатил «Аяксу» за Антони 95 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В текущем сезоне Антони провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отличившись в них результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
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«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 18 9 2 7 36-22 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
11
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
12
 Борнмут 17 6 4 7 24-32 22
13
 Фулхэм 18 6 3 9 26-31 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
17
 Нот. Форест 18 3 5 10 19-33 14
18
 Лутон Таун 17 3 3 11 18-32 12
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
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