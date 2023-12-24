Скауты «МЮ» оценивали Антони в 29 миллионов евро незадолго до трансфера в 100 миллионов

Стали известны подробности перехода полузащитника Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, скауты манкунианцев оценивали бразильца в сумму порядка 29 миллионов евро, когда команду возглавлял Уле Гуннар Сульшер.

Однако в конце лета 2022 года, когда «МЮ» уже тренировал Эрик тен Хаг, клуб заплатил «Аяксу» за Антони 95 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В текущем сезоне Антони провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отличившись в них результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.