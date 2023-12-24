Transfermarkt назвал 10 клубов с самыми дорогими составами в мире

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.

Первое место занял состав «Манчестер Сити», игроки которого в общей сложности оцениваются в 1,29 миллиарда евро. Вторым стал «Арсенал» (1,11 миллиарда евро), третьим — «Реал» (1,04).

В топ-10 рейтинга вошли сразу 6 клубов АПЛ. Помимо «Манчестер Сити» и «Арсенала», в десятку попали «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Финалист прошлогодней Лиги чемпионов «Интер», который встречался в решающем матче с"Манчестер Сити" (0:1) занял только 13-е место.

Топ-20 рейтинга: