Шон Дайч стал новым главным тренером «Эвертона»

Шон Дайч стал новым главным тренером «Эвертона», сообщает сайт английского клуба. С ним заключен контракт на два с половиной года.

51-летний Дайч специалист был без работы после своего увольнения из «Бернли» в апреле 2022 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции (15 очков).

Ранее «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб, временно главным тренером клуба стал Лейтон Бэйнс.