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Сегодня, 17:02

Шон Дайч стал новым главным тренером «Эвертона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Шон Дайч.
Фото Reuters

Шон Дайч стал новым главным тренером «Эвертона», сообщает сайт английского клуба. С ним заключен контракт на два с половиной года.

51-летний Дайч специалист был без работы после своего увольнения из «Бернли» в апреле 2022 года.

«Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, располагаясь на 19-й позиции (15 очков).

Ранее «Эвертон» уволил Фрэнка Лэмпарда и его тренерский штаб, временно главным тренером клуба стал Лейтон Бэйнс.

ФК Эвертон
Шон Дайч
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3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
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 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
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 Челси 20 8 5 7 22-21 29
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 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
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 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
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 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
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 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

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Вулверхэмптон Уондерерс

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