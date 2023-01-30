Дайч: «В «Эвертоне» собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять на поле»

Новый главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о задачах, которые стоят перед ним в новой команде.

«Для меня большая честь стать тренером «Эвертона». Я и мои помощники готовы и стремимся помочь этому замечательному клубу вернуться в нужное русло.

Я знаю о страстных фанатах «Эвертона» и о том, насколько дорог им этот клуб. Мы готовы работать и готовы дать им то, чего они хотят. Это начинается с возвращения к некоторым из основных принципов того, что футбольный клуб «Эвертон» отстаивал в течение долгого времени.

Мы хотим вернуть хорошее настроение на трибуны. Нам нужны болельщики, нам нужно единство, и нам нужно, чтобы все объединились.

Наша цель — создать команду, которая усердно работает и бьется на поле. В этой команде собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять на поле. Это и есть моя работа», — приводит слова тренера сайт «ирисок».

Контракт с 51-летним англичанином рассчитан до июня 2025 года.

«Эвертон» идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах.