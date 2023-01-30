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Сегодня, 17:21

Дайч: «В «Эвертоне» собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять на поле»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о задачах, которые стоят перед ним в новой команде.

«Для меня большая честь стать тренером «Эвертона». Я и мои помощники готовы и стремимся помочь этому замечательному клубу вернуться в нужное русло.

Я знаю о страстных фанатах «Эвертона» и о том, насколько дорог им этот клуб. Мы готовы работать и готовы дать им то, чего они хотят. Это начинается с возвращения к некоторым из основных принципов того, что футбольный клуб «Эвертон» отстаивал в течение долгого времени.

Мы хотим вернуть хорошее настроение на трибуны. Нам нужны болельщики, нам нужно единство, и нам нужно, чтобы все объединились.

Наша цель — создать команду, которая усердно работает и бьется на поле. В этой команде собраны качественные игроки. Но мы должны заставить их сиять на поле. Это и есть моя работа», — приводит слова тренера сайт «ирисок».

Контракт с 51-летним англичанином рассчитан до июня 2025 года.

«Эвертон» идет на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах.

ФК Эвертон
Шон Дайч
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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