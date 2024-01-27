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Сегодня, 20:07

Хет-трик Жоао Педро принес «Брайтону» победу над «Шеффилдом» в Кубке Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брайтон» на выезде одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.

Хет-трик за гостей оформил Жоао Педро. Бразилец дважды реализовал пенальти на 29-й и 52-й минутах и забил с игры на 67-й. Еще по голу на счету Факундо Буонанотте (14-я минута) и Данни Уэлбека (90-7-я).

За хозяев в концовке первого тайма забили Густаво Хамер и Уильям Осула.

Также в 1/8 финала Кубка Англии пробились «Лестер» и «Лутон Таун».

Англия. Кубок. 1/16 финала
27 янв, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:5
Брайтон
Англия. Кубок. 1/16 финала
27 янв, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
3:0
Бирмингем Сити
Англия. Кубок. 1/16 финала
27 янв, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:2
Лутон Таун

Источник: Сетка Кубка Англии
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
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Вест Хэм – Борнмут
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Ливерпуль

 14
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Мохамед Салах

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