Хет-трик Жоао Педро принес «Брайтону» победу над «Шеффилдом» в Кубке Англии
«Брайтон» на выезде одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.
Хет-трик за гостей оформил Жоао Педро. Бразилец дважды реализовал пенальти на 29-й и 52-й минутах и забил с игры на 67-й. Еще по голу на счету Факундо Буонанотте (14-я минута) и Данни Уэлбека (90-7-я).
За хозяев в концовке первого тайма забили Густаво Хамер и Уильям Осула.
Также в 1/8 финала Кубка Англии пробились «Лестер» и «Лутон Таун».
Источник: Сетка Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|14
|6
|1
|47-18
|48
|
2
|Ман. Сити
|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
5
|Тоттенхэм
|21
|12
|4
|5
|44-31
|40
|
6
|Вест Хэм
|21
|10
|5
|6
|35-32
|35
|
7
|Брайтон
|21
|8
|8
|5
|38-33
|32
|
8
|МЮ
|21
|10
|2
|9
|24-29
|32
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|
12
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28-39
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|21
|2
|4
|15
|17-51
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|- : -
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|- : -
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
Новости