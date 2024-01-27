Хет-трик Жоао Педро принес «Брайтону» победу над «Шеффилдом» в Кубке Англии

«Брайтон» на выезде одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.

Хет-трик за гостей оформил Жоао Педро. Бразилец дважды реализовал пенальти на 29-й и 52-й минутах и забил с игры на 67-й. Еще по голу на счету Факундо Буонанотте (14-я минута) и Данни Уэлбека (90-7-я).

За хозяев в концовке первого тайма забили Густаво Хамер и Уильям Осула.

Также в 1/8 финала Кубка Англии пробились «Лестер» и «Лутон Таун».