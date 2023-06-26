Серхио Гомес: «Работать с Гвардиолой здорово, наслаждаешься каждым днем и многому учишься»
Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал о работе с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.
«Работая с ним, получаешь огромное удовольствие от тренировок. Каждый день узнаешь что-то новое. С ним здорово работать, и для меня было честью тренироваться под его руководством в этом году. Он доказал, что является лучшим тренером в мире», — приводит слова Гомеса Marca.
По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
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14
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15
|Борнмут
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16
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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