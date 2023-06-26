Вингер «Ливерпуля» Луис Диас поменял игровой номер

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас сменил игровой номер, сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2023/24 игрок будет выступать под 7-м номером. Ранее он играл под 23-м.

Колумбиец выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 21 матч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2027 года.