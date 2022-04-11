Серхио Агуэро оценил игру Фодена в «Манчестер Сити» в этом сезоне

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал игру полузащитника «горожан» Фила Фодена.

«Он мог бы стать лучшим английским игроком этого поколения. У него так много качеств, и легко забыть, что ему всего 21 год. Впереди у него много времени, чтобы стать лучше», — цитирует Агуэро TyC.

В этом сезоне футболист провел 36 матчей за команду, забив 11 голов и сделав 9 ассистов.