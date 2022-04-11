«Ливерпуль» не планирует приобретать хавбека «Лестера» Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс больше не интересен «Ливерпулю», сообщает CBS Sports.

По данным источника, 24-летнего футболиста готовы купить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что Тилеманс не нужен «Ливерпулю», хотя ранее клуб проявлял к нему интерес.

В сезоне-2021/22 Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Лестер». Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и ряд других европейских топ-клубов.