Фрэнк Лэмпард отметил игру нападающего «Эвертона» Алекса Айуоби
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего Алекса Айуоби после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Алекс — человек, на которого я могу положиться. Его отдача изменилась с изменением его позиции», — сказал Лэмпард Liverpool World.
«Эвертон» после 30 туров АПЛ идет на 17-м месте, набрав 28 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|
5
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|
6
|МЮ
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|
7
|Вест Хэм
|32
|15
|6
|11
|51-42
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Лестер
|29
|11
|7
|11
|45-48
|40
|
10
|Брайтон
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|
11
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
12
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-52
|36
|
13
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
14
|Брентфорд
|32
|10
|6
|16
|39-48
|36
|
15
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|30
|4
|12
|14
|25-44
|24
|
19
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|
20
|Норвич
|31
|5
|6
|20
|20-63
|21
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|- : -
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|- : -
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|- : -
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|- : -
|17.04
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|19
|1
|7
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