Фрэнк Лэмпард отметил игру нападающего «Эвертона» Алекса Айуоби

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего Алекса Айуоби после матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Алекс — человек, на которого я могу положиться. Его отдача изменилась с изменением его позиции», — сказал Лэмпард Liverpool World.

«Эвертон» после 30 туров АПЛ идет на 17-м месте, набрав 28 очков.