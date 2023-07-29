Сен-Максимен попрощался с «Ньюкаслом», он продолжит карьеру в «Аль-Ахли»
Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попрощался с английским клубом.
Ранее сообщалось, что 26-летний француз согласовал условия контракта с «Аль-Ахли».
«4 года назад я впервые вышел на поле в футболке «Ньюкасла». В этот момент я еще не понимал, что не просто стал игроком этой команды, а настоящим джорди (так называют жителей района Тайнсайд, в котором находится Ньюкасл — прим. «СЭ»). Можно подумать: «Отличное прощальное письмо», но мои чувства гораздо сильнее, чем любые слова. С первых месяцев в Ньюкасле я сразу понял, что за люди здесь живут, начал ценить их невероятную страсть к футболу. Поэтому для меня было важно выкладываться на все сто процентов. Даже если мне нужно было выходить на поле с травмой, или у меня не получалось сделать какое-то результативное действие, мне было все равно, главным было приносить пользу команде.
Я влюбился в «Ньюкасл». В тяжелое время для команды у меня было много хороших возможностей уйти, но было слишком поздно — я хотел помочь клубу остаться в АПЛ, это значило для меня очень много. Многие тогда сомневались, что мы выживем, но я всегда верил в команду, и посмотрите, где «Ньюкасл» теперь! Я покидаю клуб, оставляя его на том месте, которого он всегда заслуживал. Я благодарю всех одноклубников, персонал, фанатов. Ньюкасл теперь — мой дом, я продолжу быть большим фанатом клуба, буду смотреть каждый матч. Пока «Ньюкасл» будет выигрывать, я буду самым счастливым человеком на земле. И, уверен, мы еще встретимся снова», — написал Сен-Максимен у себя в соцсетях.
Сен-Максимен перешел в «Ньюкасл» в августе 2019 года. Француз забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за «сорок» во всех турнирах.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -