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Сен-Максимен попрощался с «Ньюкаслом», он продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен попрощался с английским клубом.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз согласовал условия контракта с «Аль-Ахли».

«4 года назад я впервые вышел на поле в футболке «Ньюкасла». В этот момент я еще не понимал, что не просто стал игроком этой команды, а настоящим джорди (так называют жителей района Тайнсайд, в котором находится Ньюкасл — прим. «СЭ»). Можно подумать: «Отличное прощальное письмо», но мои чувства гораздо сильнее, чем любые слова. С первых месяцев в Ньюкасле я сразу понял, что за люди здесь живут, начал ценить их невероятную страсть к футболу. Поэтому для меня было важно выкладываться на все сто процентов. Даже если мне нужно было выходить на поле с травмой, или у меня не получалось сделать какое-то результативное действие, мне было все равно, главным было приносить пользу команде.
Я влюбился в «Ньюкасл». В тяжелое время для команды у меня было много хороших возможностей уйти, но было слишком поздно — я хотел помочь клубу остаться в АПЛ, это значило для меня очень много. Многие тогда сомневались, что мы выживем, но я всегда верил в команду, и посмотрите, где «Ньюкасл» теперь! Я покидаю клуб, оставляя его на том месте, которого он всегда заслуживал. Я благодарю всех одноклубников, персонал, фанатов. Ньюкасл теперь — мой дом, я продолжу быть большим фанатом клуба, буду смотреть каждый матч. Пока «Ньюкасл» будет выигрывать, я буду самым счастливым человеком на земле. И, уверен, мы еще встретимся снова», — написал Сен-Максимен у себя в соцсетях.

Сен-Максимен перешел в «Ньюкасл» в августе 2019 года. Француз забил 13 голов и сделал 21 результативную передачу в 124 матчах за «сорок» во всех турнирах.

Аллан Сен-Максимен
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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