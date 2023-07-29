Клопп удивлен уходом Хендерсона: «Он знал, что «Ливерпуль» хочет его сохранить»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что был удивлен решением капитана клуба Джордана Хендерсона перейти в «Аль-Иттифак».
33-летний англичанин подписал с саудовским клубом трехлетний контракт.
«Конечно я был удивлен. Мы работали вместе восемь лет. Он знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались препятствовать его решению уйти. Джордану будет нас не хватать, а нам будет не хватать его», — цитирует Клоппа Daily Mail.
Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
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|0
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|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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|18:30
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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