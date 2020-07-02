Защитник «Арсенала»? Седрик Суариш прокомментировал дебют за лондонский клуб в матче против «Норвича» (4:0), в котором он забил гол.

— Приятно, что я получил возможность играть за «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» и сразу забить гол, — приводит слова Седрика официальный сайт клуба. — Чувствую себя очень, очень счастливым. Но мне нужно поблагодарить партнеров, они помогли мне. Вы видели их реакцию, они тоже были счастливы. Они поддерживали меня, и я очень благодарен за это. Но самое главное, конечно, три очка.

Игра против «Вулверхэмптона» будет сложной. У них очень хорошая команда. Но, конечно, мы хотим победить. У нас позитивный отрезок, и мы хотим, чтобы он продолжался.